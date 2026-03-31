Valle Hermoso prepara el "Festival Familiar Barrial del Andariego"

Valle Hermoso. El próximo domingo 5 de abril, la localidad de Valle Hermoso se vestirá de fiesta para recibir al Festival Familiar Barrial del Andariego. El evento, diseñado para disfrutar de una tarde al aire libre, se llevará a cabo en el Barrio El Vallecito (específicamente en la esquina de Patricios y Blandengues) en el horario de 12:30 a 18:00 hs.

La jornada promete un despliegue artístico de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de:

Danza: La presentación del prestigioso Ballet Folklórico “Corazón Patrio”.

Música en vivo: Las actuaciones de El Andariego y un cierre a pura energía y cuarteto de la mano de Banda OK.

Participación: Un certamen de talentos donde los vecinos podrán demostrar sus habilidades, además de sorteos, premios y juegos pensados especialmente para los más chicos.

Para acompañar la celebración, habrá un completo servicio de buffet con platos típicos ideales para la fecha, como locro y pollo. Debido a la alta demanda esperada, la organización recomienda realizar los pedidos con anticipación comunicándose al teléfono 3548-434444.

Las entradas para el festival son limitadas y tienen los siguientes valores:

General: $8.000

Vecinos de Valle Hermoso: $5.000 (precio especial)

Este festival se presenta como el plan ideal para aquellos que buscan celebrar el Domingo de Pascua en un entorno comunitario, apoyando a los artistas locales y compartiendo una tarde única en el corazón de Punilla.

