Valle Hermoso se vistió de blanco por la Paz

Valle Hermoso. Se llevó a cabo en Valle Hermoso la cumbre “Paz y Vida 2026”, en el marco del 10º Aniversario de "100 Poetas por la Paz", con jornadas que reunieron a vecinos, visitantes de otras localidades y participantes de distintas provincias en un encuentro de arte, reflexión y compromiso social.

La actividad incluyó la Caminata por la Paz, la plantación del Olivo de la Paz, la visita al Museo Capitán Juan de Zevallos y el cierre artístico a cargo del Ballet Municipal Lampatu Mayu.

Valle Hermoso continúa promoviendo la cultura, la paz y el encuentro comunitario.

