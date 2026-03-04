Actividades gratuitas en el Parque de la Biodiversidad desde el jueves

Córdoba
Actividades gratuitas en el Parque de la Biodiversidad desde el juevesDel 5 al 8 de marzo habrá talleres, recorridos y actividades gratuitas para conocer la fauna y flora nativa de Córdoba.
La Municipalidad de Córdoba realizará desde este jueves 5 y hasta el domingo 8 de marzo la Semana de la Vida Silvestre en el Parque de la Biodiversidad, con una serie de actividades educativas y recreativas abiertas al público.
La propuesta se enmarca en el Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra cada 3 de marzo desde 2014 para conmemorar la firma en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Durante las jornadas se desarrollarán talleres, recorridos guiados y muestras didácticas destinadas a difundir la importancia de los animales y las plantas en los ecosistemas, desde la polinización hasta la regulación del clima.
Entre las actividades programadas para jueves y viernes se destacan un taller de máscaras de animales para niños y recorridos por el Paseo de la Flora Nativa, donde se explicarán características y curiosidades de distintas especies.
El sábado habrá una muestra didáctica denominada “Huella Animal”, orientada a conocer la fauna y sus comportamientos, además de un recorrido educativo sobre polinizadores en los alrededores del lago del parque.
El domingo las propuestas incluirán charlas y recorridos sobre monumentos naturales de Córdoba y un espacio de intercambio sobre proyectos de conservación de especies en peligro de extinción que se desarrollan en el parque.
Todas las actividades serán libres y gratuitas, y quienes deseen participar deberán acercarse al lugar minutos antes del inicio de cada propuesta. Las actividades al aire libre se suspenderán en caso de mal tiempo.