Durante la feria judicial de enero se realizaron 108 juicios abreviados

Durante la feria judicial de enero de 2026 se realizaron 108 juicios penales abreviados en tribunales de la ciudad de Córdoba y del interior provincial, según informó la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La modalidad se aplicó nuevamente tras la experiencia piloto realizada en 2025 y busca responder al aumento de causas en los tribunales penales, evitando que la actividad judicial se detenga durante el receso estival.

En esta edición se utilizó exclusivamente el juicio abreviado previsto en el artículo 415 del Código Procesal Penal, que requiere acuerdo previo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa sobre el hecho investigado, la participación del acusado, la pena y la modalidad de ejecución.

En la sede Capital participaron tres vocales de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de 2°, 6° y 9° Nominación, mientras que en el interior intervinieron magistrados de las cámaras de Villa María y Cruz del Eje.

Entre los jueces que formaron parte del esquema estuvieron Sebastián Romero, Pablo Brandan y Gustavo Rodríguez en Córdoba capital, y Eve Flores y Ángel Andreu en el interior provincial.

De acuerdo con los datos del TSJ, durante la última feria se resolvieron 30 casos más que en la experiencia piloto de 2025, lo que representa un incremento cercano al 40% en la productividad con la misma cantidad de cámaras.

En paralelo, la Cámara de Acusación de Córdoba también mantuvo actividad durante el receso y resolvió 20 expedientes penales mediante la emisión de sus votos jurisdiccionales.