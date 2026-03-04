En el "Mes de la Mujer", La Falda impulsa actividades abiertas a la comunidad

La Falda. En el marco del Mes de la Mujer, la ciudad de La Falda impulsa una agenda de actividades abiertas a la comunidad a través de su Área de Género, con propuestas que combinan asesoramiento legal, prevención, encuentro y construcción colectiva.

Bajo el lema “Actividades Área de Género”, la iniciativa propone distintos espacios gratuitos que se desarrollarán en centros vecinales y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar herramientas concretas a mujeres y familias de la ciudad.

Asesoramiento legal gratuito en Bella Vista

El martes 10, de 10 a 12 horas, se brindará asesoramiento legal gratuito en el Centro Vecinal Bella Vista (IPV). La atención estará a cargo de la Dra. Mariela Olmos (MP 7-570), quien orientará en temas vinculados a denuncias por violencia de género, solicitud y prórroga de medidas cautelares, incumplimientos y otras consultas relacionadas.

La propuesta apunta a garantizar el acceso a la información y al acompañamiento profesional, especialmente en situaciones donde el asesoramiento temprano puede resultar clave.

“Cuentos que no son cuentos”: prevención y reflexión

El miércoles 11 a las 10:30 horas, el Dispensario Molino de Oro será sede de la charla “Cuentos que no son cuentos”, un espacio pensado para brindar herramientas de prevención del abuso en las infancias.

Además de la instancia formativa, el equipo del Área de Género ofrecerá asesoría legal gratuita. La invitación es abierta y propone un formato cercano: “Llevá tu mate”, sugieren los organizadores, promoviendo un clima de intercambio y confianza.

“Mujeres tejiendo redes”: encuentro y acompañamiento

La agenda continuará el jueves 19 a las 19 horas en el SUM del barrio La Aguadita, con la charla “Mujeres tejiendo redes”. El encuentro se plantea como un espacio de asesoría integral y acompañamiento por parte del Equipo de Género, con eje en el fortalecimiento de vínculos comunitarios y redes de contención.

Al igual que en la actividad anterior, se convoca a participar en un ámbito distendido, donde el mate compartido funciona como símbolo de encuentro.

Con esta programación, La Falda reafirma su compromiso con políticas públicas orientadas a la equidad, la prevención de la violencia y la promoción de derechos. Las actividades son libres y gratuitas, y buscan no solo informar, sino también generar comunidad y sostén entre mujeres de distintos barrios de la ciudad.