Huerta Grande apuesta a cuidar el desarrollo de las primeras infancias

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande apuesta a cuidar el desarrollo en las primeras infancias. Es por eso que el área de Salud brinda un espacio de valoración y detección temprana desde la fonoaudiología y la psicopedagogía, acompañando el crecimiento de niños y niñas en una etapa clave para el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje.

"Si notás algunas dificultades como hablar poco, no responder al llamado, frustrarse al comunicarse o presentar dificultades en el jardín, es importante consultar a tiempo", destacaron.

Profesionales a cargo:

Lic. en Psicopedagogía Priscila Ortega

Lic. en Fonoaudiología Priscila Pace