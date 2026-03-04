La Legislatura avanzó con nombramientos en defensorías de Familia

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba aprobó este martes los pliegos de tres aspirantes propuestos para ocupar cargos de defensores públicos en el fuero de Familia del Centro Judicial Capital.

Durante la reunión, presidida por el legislador Bernardo Knipscheer, los integrantes de la comisión analizaron los antecedentes de los postulantes y escucharon sus exposiciones sobre trayectoria académica y experiencia profesional.

Los pliegos aprobados corresponden a Eugenia Salomé Nausneris Zavala, propuesta para la Defensoría de Familia de Quinto Turno; David Alfredo Colli, para la Defensoría de Familia de Sexto Turno; y Emilse Ivana Muiño, para la Defensoría de Familia de Cuarto Turno, todos con funciones en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Los tres aspirantes participaron de la reunión y respondieron preguntas de los legisladores sobre distintos temas vinculados al funcionamiento del fuero de Familia y la realidad actual del sistema judicial.

Además, la comisión también dio su aval al pliego remitido por el Ejecutivo provincial para aprobar el padrón de aspirantes a magistrados y funcionarios reemplazantes elevado por el Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido por la Ley 8.435 y la Constitución Provincial.