Las reliquias de Santa Bernardita estuvieron en Alta Gracia

Alta Gracia. En dos jornadas de fe, la Comunidad Cristiana de Alta Gracia vivió la emoción del paso de las reliquias de Santa Bernardita, que fueron exhibidas en la gruta de la ciudad.

El lunes y martes, los fieles hicieron largas filas en un clima de recogimiento que fue creciendo con el correr de las horas. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños se acercaron para participar de la veneración, el rezo del Rosario y la celebración de la Santa Misa.

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad y el comportamiento respetuoso de los asistentes. “La convocatoria superó nuestras expectativas. Fue un tiempo de gracia para Alta Gracia”, señalaron.

La visita se enmarca en la peregrinación internacional de las reliquias de la santa vidente de Lourdes, que recorren distintos puntos del país, permitiendo a los fieles vivir una experiencia espiritual profunda sin salir de Argentina.

Más allá de los números, lo que quedó en evidencia fue el clima espiritual que envolvió a la ciudad. El silencio durante la veneración, los cantos durante la Misa y las expresiones de gratitud marcaron dos jornadas que muchos ya califican como “históricas”.

¿Quién fue Santa Bernardita?

Bernardita Soubirous nació en 1844 en Lourdes, Francia, en el seno de una familia humilde. Con apenas 14 años afirmó haber presenciado 18 apariciones de la Virgen María en la gruta de Massabielle, en 1858.

En una de esas apariciones, la Virgen se presentó con la frase: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, una declaración que marcó profundamente a la Iglesia Católica y dio origen a uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

Tras las apariciones, Bernardita ingresó a la vida religiosa como hermana de la Caridad en Nevers. Vivió con sencillez y bajo perfil, lejos de los reflectores. Falleció en 1879, a los 35 años. Fue canonizada en 1933 y su cuerpo permanece incorrupto, lo que incrementó la devoción mundial hacia su figura.