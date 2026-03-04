Santiago Arenas Diez ya conduce los destinos de Capilla del Monte

Capilla del Monte. El concejal por la mayoría que desde hace un poco más de un año se desempeñaba como secretario de Gobierno y responsable del área de Obras y Servicios Públicos de Capilla del Monte, Santiago Arenas Diez, es el flamante intendente interino, luego de la licencia que se tomara Fabricio Díaz para asumir como secretario de Estado en la Provincia de Córdoba, tras aceptar la propuesta formulada por el gobernador Martín Llaryora.

En los últimos años Fabricio Díaz se ha transformado en uno de los líderes del justicialismo del Valle de Punilla además de presidir la Comunidad Regional, cuyo mandato vence en mano y que por estas circunstancias, pasará a manos de otro mandatario punillense.

Esa misma confianza, transformó a Arenas Diez en el flamante intendente interino, ya que además cuenta a su favor con un vasto conocimiento sobre los movimientos del Departamento Ejecutivo y es uno de los grandes responsables de haber llevado a los barrios de Capilla del Monte obras necesarias y mantenimiento de espacios públicos.

Desde el equipo de Gobierno indicaron que la transición se realizará bajo los lineamientos del proyecto político que viene desarrollándose en los últimos años.

Santiago Arena Diez, asumió sus funciones en 2019, junto al equipo de Fabricio Díaz, luego de una grave crisis política en esa localidad y que contó con cinco intendentes en cuatro años. Por ese entonces, el municipio estaba totalmente quebrado económicamente y los empleados llevaban más de cuatro meses sin percibir sus haberes. A esta dura realidad se le sumó una impresionante deuda con los proveedores y el mantenimiento en los servicios públicos era casi inexistente.

Con los pies en el plato

Si bien Santiago Arena Diez no ha brindado aún declaraciones públicas, funcionarios cercanos al mandatario señalaron que no habrá cambios significativos en el plan de trabajo. Todo indicaría que el flamante mandatario dará mañana una conferencia de prensa donde brindará los lineamientos para los próximos meses.

Asimismo, remarcaron que se mantendrán las políticas públicas en marcha y el funcionamiento de las distintas áreas municipales, con el objetivo de sostener los programas y obras iniciadas. La administración local aseguró que continuará trabajando en la planificación y ejecución de acciones orientadas al desarrollo urbano y la prestación de servicios para la comunidad, en una etapa que combina continuidad institucional con proyección provincial.

