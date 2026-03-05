Anuncian millonaria obra eléctrica que duplicará la energía en Calamuchita

El gobernador Martín Llaryora anunció una inversión superior a $75.000 millones que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) ejecutará para ampliar y fortalecer el sistema eléctrico en los departamentos Calamuchita y Santa María.

El anuncio se realizó en Villa General Belgrano y contempla la construcción de una nueva estación transformadora en Los Espinillos, además de obras complementarias como líneas de alta tensión y nuevos distribuidores de media tensión.

Según se informó, el proyecto demandará $38.597 millones para la estación transformadora 132/33/13,2 kV, mientras que más de $36.000 millones se destinarán a obras de transporte y distribución eléctrica para robustecer el sistema energético de la región.

Uno de los puntos destacados es que Córdoba tendrá la primera estación transformadora “limpia” del país, equipada con tecnología GIS de Siemens Energy que reemplaza el gas SF6 —uno de los gases de efecto invernadero más potentes— por aire puro comprimido como medio aislante.

Esta tecnología permitirá reducir la huella de carbono y el impacto ambiental, además de ofrecer mayor confiabilidad operativa y menor mantenimiento.

Durante el anuncio, Llaryora señaló que la obra busca acompañar el crecimiento del valle. “Sin infraestructura no hay progreso ni desarrollo. Esta inversión va a cambiar la realidad de la región”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, explicó que se trata de una de las inversiones más importantes del plan de obras de la empresa energética provincial.

El proyecto beneficiará a más de 100.000 habitantes de localidades como Los Espinillos, Los Reartes, La Cumbrecita, Villa Berna, Villa La Merced, Potrero de Garay, San Clemente y Villa General Belgrano, en una región que registra un fuerte crecimiento turístico y urbano.

Además, la obra incorporará un sistema de calentamiento de líneas eléctricas para evitar la acumulación de hielo en invierno, una problemática frecuente en la zona de Altas Cumbres.