Bialet Massé: Jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Punto Mujer Bialet Massé invita a participar de la proyección de la película «Belén», una propuesta que abre espacio a la reflexión, el diálogo y el encuentro entre mujeres.

La actividad está prevista para el viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Salón del Centro de Integración Comunitaria.

Es importante destacar, que se invita a participar a los vecinos y vecinas de la localidad.