Valle de Punilla

Bialet Massé: Jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Se proyectará la película «Belén» en las instalaciones del Centro de Integración Comunitaria.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
jueves, 5 de marzo de 2026 · 11:02

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Punto Mujer Bialet Massé invita a participar de la proyección de la película «Belén», una propuesta que abre espacio a la reflexión, el diálogo y el encuentro entre mujeres.

La actividad está prevista para el viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Salón del Centro de Integración Comunitaria.

Es importante destacar, que se invita a participar a los vecinos y vecinas de la localidad.

Más de
Bialet Massé Día Internacional de la Mujer Belén actividad conmemorativa

Comentarios