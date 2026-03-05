Córdoba impulsa la “Ley Joaquín” para darle más voz a las víctimas

El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca reforzar los derechos de quienes atraviesan un proceso penal y asegurar que reciban información, asistencia y protección durante toda la causa.

La propuesta, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, sugiere que la norma lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, con el objetivo de visibilizar la necesidad de fortalecer el acompañamiento del Estado a las víctimas.

El proyecto establece estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación, y fija obligaciones concretas para los organismos judiciales y estatales desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.

Entre los derechos que se buscan garantizar se encuentran el trato digno, la privacidad y la prevención de la revictimización, así como el acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico —incluso gratuito cuando sea necesario— y asistencia médica, psicológica y social.

Además, el régimen contempla medidas urgentes de protección ante situaciones de riesgo o intimidación, y la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, ya sea en el proceso penal o por vía civil.

Cambios en el Código Procesal Penal

El proyecto también propone modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba para asegurar que los derechos reconocidos se apliquen de manera efectiva.

Entre los cambios previstos se incluyen:

La posibilidad de que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.

La obligación de informar a las víctimas decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad.

Medidas específicas para evitar la revictimización durante el proceso judicial.

Modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.

Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.

También se plantea que en casos de juicio abreviado por delitos graves, la víctima sea informada obligatoriamente.

Observatorio y políticas públicas

La iniciativa prevé además la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos dentro del ámbito de la Legislatura. Este organismo estaría integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendría como función elaborar diagnósticos y recomendaciones para mejorar las políticas públicas.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación mediante previsiones presupuestarias o reasignaciones.

El sentido del nombre

El texto propone que la ley lleve el nombre “Joaquín”, en referencia al caso de Joaquín Sperani, como una forma de memoria institucional.

Según se explica en el proyecto, la denominación busca recordar que detrás de cada causa judicial hay personas, familias e historias que requieren una respuesta efectiva del Estado.