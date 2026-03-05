La Comuna de San Roque celebrará el "Día Internacional de la Mujer"

San Roque. Desde la Comuna de San Roque, que conduce Jorge Bustamante, invitaron a las mujeres a celebrar su día en una gran jornada de entretenimientos y sorpresas.

La invitación es para el próximo sábado 7 desde las 18 horas en el quincho municipal.

"Invitamos a todas las vecinas a compartir una tarde especial. Habrá Bingo, Premios, Brindis y Música. Las esperamos para celebrar juntas. Compartí esta publicación con quien quieras pasar un hermoso momento", señala la invitación.