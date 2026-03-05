La Cumbre: comenzó un nuevo seminario de teatro

La Cumbre. Desde el área de Cultura de la Municipalidad de La Cumbre informaron que continúan abiertas las inscripciones para un nuevo seminario de teatro que comenzó el pasado lunes.

"Si tenés ganas de expresarte y animarte a subir a escena, te invitamos a sumarte al Seminario de Teatro con niveles inicial y avanzado. Es para mayores de 18 años", destacaron los organizadores.

Las clases se dictan en la sala Luis Berti (Belgrano 495) en dos horarios: para nivel Inicial los lunes desde las 18 hs y para nivel avanzado los lunes desde 19:30 hs. Informes e inscripción: 3548 568807 (Clara).