Las mujeres asadoras llegaron a la Legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba reconoció al Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, una competencia que se desarrolla en la comuna de Los Cedros y que convoca a equipos de distintas provincias para participar en una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina: el asado.

La iniciativa fue destacada por promover la participación femenina en un ámbito históricamente asociado a los hombres, poniendo en valor el rol de las mujeres dentro de una práctica profundamente arraigada en la identidad cultural del país.

El certamen reúne cada año a equipos provenientes de distintos puntos de Argentina y se ha convertido en un evento que combina gastronomía, tradición y encuentro cultural.

Durante la misma jornada también se rindió un homenaje al músico, compositor y docente Miguel Ángel Zelarrayán, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la música folclórica y a la cultura en San Francisco del Chañar.

Desde la Legislatura señalaron que este tipo de distinciones buscan visibilizar iniciativas y trayectorias que fortalecen la identidad cultural de Córdoba y mantienen vivas sus tradiciones.