Las mujeres asadoras llegaron a la Legislatura de Córdoba

Las mujeres asadoras llegaron a la Legislatura de CórdobaEl Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, que se realiza en la comuna de Los Cedros, fue reconocido por su aporte a la cultura y por promover la participación femenina en una de las tradiciones más emblemáticas del país.
La Legislatura de Córdoba reconoció al Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, una competencia que se desarrolla en la comuna de Los Cedros y que convoca a equipos de distintas provincias para participar en una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina: el asado.
La iniciativa fue destacada por promover la participación femenina en un ámbito históricamente asociado a los hombres, poniendo en valor el rol de las mujeres dentro de una práctica profundamente arraigada en la identidad cultural del país.
El certamen reúne cada año a equipos provenientes de distintos puntos de Argentina y se ha convertido en un evento que combina gastronomía, tradición y encuentro cultural.
Durante la misma jornada también se rindió un homenaje al músico, compositor y docente Miguel Ángel Zelarrayán, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la música folclórica y a la cultura en San Francisco del Chañar.
Desde la Legislatura señalaron que este tipo de distinciones buscan visibilizar iniciativas y trayectorias que fortalecen la identidad cultural de Córdoba y mantienen vivas sus tradiciones.