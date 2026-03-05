Valle Hermoso abre inscripciones para el Curso de Secretariado Docente

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso, a través de la Dirección de Cultura y Educación, anunció la apertura de inscripciones para el curso de Secretariado Docente y Formación de Preceptores, una propuesta de capacitación orientada a quienes deseen desempeñarse en instituciones educativas o fortalecer su perfil profesional en el ámbito escolar.

El curso dará inicio el 26 de marzo y se desarrollará todos los jueves de 14 a 16 horas, bajo la modalidad presencial. La docente a cargo será Melina Ponce, y la actividad es arancelada, abierta a ambos sexos.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en el Centro Cultural (Padre Walter Consalvi 234) o a través del enlace disponible en la descripción de la publicación oficial.

Esta iniciativa forma parte del programa de Cursos y Talleres 2026 que impulsa el municipio, en articulación con el Instituto Ferrer y el área de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la red de Universidades Populares.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a brindar herramientas concretas para el desempeño administrativo y formativo dentro del sistema educativo, promoviendo una capacitación accesible en la región y fortaleciendo la oferta educativa local.

Con esta nueva convocatoria, Valle Hermoso reafirma su compromiso con la formación continua y la generación de oportunidades de capacitación para la comunidad.

Inscripción en el Centro Cultural o a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/X2Rb8SSNYQQM6rxH8