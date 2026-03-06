Bialet Massé: comienzan los Talleres Municipales en el Salón Tohaen

Bialet Massé. El área de Cultura del municipio de Bialet Massé informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres gratuitos para el año 2026.

Talleres

Taller Municipal de Danza Folklóricas

Martes y Jueves de 18.30 hs. a 20.30 hs.

Taller Municipal de Ritmos

Grupo Semilla (de 4 a 9 años): Miércoles y Viernes de 18.00 hs. a 19.00 hs.

Grupo Pulso (de 10 a 15 años): Miércoles y Viernes de 19.00 hs. a 20.00 hs.

Grupo Raíz (de 15 años en adelante): Miércoles y Viernes de 20.00 hs. a 21.00 hs.

Taller Municipal de Biodanza e Inclusión Social

Lunes de 10.00 hs. a 12.00 hs.

Taller Municipal de Teatro

Sábados de 17.00 hs. a 18.30 hs.

Cabe destacar que la inscripción a cada uno de los talleres se realiza mediante Whatsapp al 3541 74 8624 (Dirección de Turismo, Deporte y Cultura)

"Sumate a los Talleres Municipales y aprovechá estos espacios pensados para aprender, compartir y crecer en comunidad. Te esperamos", señala la invitación.