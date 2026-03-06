Cultura Itinerante de La Falda presenta "Palabra en movimiento"

La Falda. El mes dedicado a la mujer comienza hoy en La Falda. Desde la municipalidad local invitaron a formar parte de "Palabra en movimiento", encuentros donde el cuerpo y la palabra son medios de expresión y vínculo comunitario.

La actividad está prevista para este viernes 6 de marzo en el SUM B° Bella Vista. (Monseñor P. Cabrera y Tristán de Texeda) desde las 14.30 hs.

El mismo estará a cargo de las profesoras Caro Contino y Eugenia Eberhardt. La actividad es gratuita.