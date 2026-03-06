El Centro Cultural Comechingones celebra su segundo aniversario
Mina Clavero. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Comechingones celebrará su segundo aniversario con una propuesta artística que reunirá pintura, música y paisaje en una velada abierta a toda la comunidad. La actividad se realizará el domingo 8 de marzo a las 20 horas en la ciudad de Mina Clavero, con entrada libre y gratuita.
El evento tendrá como eje central la inauguración de la muestra pictórica “Colores de la Tierra: Paisajes que conectan”, de la artista Carmen Moyano. La exposición propone un recorrido visual por escenarios naturales donde el río, las sierras y la luz del valle se transforman en protagonistas. A través de sus obras, Moyano explora la relación entre el territorio y la sensibilidad humana, invitando al público a redescubrir la identidad paisajística del oeste cordobés.
La jornada cultural culminará con un cierre musical a cargo del artista Ricardo Mazzini, quien aportará el marco sonoro para una noche pensada como celebración del arte y del encuentro comunitario.
Desde la organización destacaron que el aniversario del centro cultural representa también una oportunidad para reafirmar su misión: consolidarse como un espacio de difusión artística y de encuentro entre creadores y vecinos. En apenas dos años de actividad, el Centro Cultural Comechingones se ha convertido en un punto de referencia cultural en Mina Clavero, impulsando exposiciones, conciertos y actividades abiertas al público.
La propuesta del domingo combinará arte visual, música y paisaje serrano en una celebración que busca poner en valor la cultura local y el diálogo entre artistas y comunidad. Una invitación a detenerse, contemplar y compartir el color de la tierra en una noche especial.