La UNC distinguió al científico que investigó el Mal de Río Cuarto

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) distinguió al investigador Sergio Luis Lenardón con el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al estudio de enfermedades que afectan a los cultivos.

La ceremonia se realizó en el Salón de Grados de la universidad, en el marco del 60° aniversario de la creación del Instituto de Ciencias Agropecuarias, origen de la actual Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Lenardón es considerado uno de los referentes de la fitopatología argentina. Sus investigaciones se enfocaron en enfermedades que impactan en la producción agrícola, entre ellas el Mal de Río Cuarto y el Achaparramiento del maíz, problemáticas que afectan de manera directa a uno de los cultivos más importantes del país.

Desde la universidad destacaron que su trabajo contribuyó al desarrollo del conocimiento científico aplicado al agro, con impacto en la producción y en el manejo sanitario de los cultivos.

El reconocimiento se entregó durante un acto institucional en el que se repasó su trayectoria académica y su vínculo con la casa de estudios donde se formó.