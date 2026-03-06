Ponen en marcha nuevos tribunales laborales en Córdoba

El Poder Judicial de Córdoba pondrá en marcha dos nuevos Tribunales de Gestión Asociada (TGA) dentro del fuero laboral. Se trata de los TGA 4 y 5, que comenzarán a funcionar a partir del lunes 9 de marzo.

El anuncio se realizó durante un acto encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, junto a autoridades judiciales y del Gobierno provincial. Durante la presentación, se destacó que el modelo apunta a modernizar la gestión de las causas laborales y mejorar la respuesta del sistema judicial.

Según explicó el presidente de la Sala Laboral del TSJ, Luis Angulo, el esquema de gestión asociada permite que jueces y juezas concentren su trabajo en la conducción del proceso, la promoción de acuerdos conciliatorios y el dictado de resoluciones.

El sistema también busca fortalecer la oralidad y las audiencias presenciales, favoreciendo el contacto directo entre magistrados, trabajadores, empleadores y abogados, con el objetivo de comprender mejor los conflictos y facilitar soluciones.

Desde el fuero laboral señalaron además que el procedimiento declarativo abreviado permitió reducir significativamente los tiempos de tramitación de algunos reclamos. En casos vinculados al sistema de riesgos del trabajo, los procesos que antes demoraban más de cuatro años ahora tienen un promedio de resolución cercano a cinco meses y medio.

Las autoridades judiciales indicaron que durante este año el objetivo será extender estas herramientas de gestión también a las sedes del interior provincial, buscando un funcionamiento más eficiente del sistema laboral en toda Córdoba.