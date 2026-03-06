Valle Hermoso: comenzará un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos
Valle Hermoso. El viernes 20 de marzo se dictará en Valle Hermoso un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos.
El mismo tendrá una duración de 4 horas y se requiere asistir con fotocopia de DNI.
Para informes e inscripción, los interesado se deberán dirigir a la oficina de Inspección General y Licencias de Conducir (República Argentina 408). Teléfono: 470680.
Organiza el Área de Bromatología de la Municipalidad de Valle Hermoso. Cupos limitados.