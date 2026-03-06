Valle Hermoso: comenzará un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos

viernes, 6 de marzo de 2026 · 00:06

Valle Hermoso. El viernes 20 de marzo se dictará en Valle Hermoso un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos.

El mismo tendrá una duración de 4 horas y se requiere asistir con fotocopia de DNI.

Para informes e inscripción, los interesado se deberán dirigir a la oficina de Inspección General y Licencias de Conducir (República Argentina 408).  Teléfono: 470680.

Organiza el Área de Bromatología de la Municipalidad de Valle Hermoso. Cupos limitados.

