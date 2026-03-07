Dictarán en Vaquerías un taller para aprender a reconocer aves

Vaquerías. La Reserva Natural Vaquerías será escenario de una propuesta educativa destinada a quienes quieran iniciarse en la observación de aves de las sierras cordobesas. La actividad, organizada junto a la Universidad Nacional de Córdoba y Casa Finzi, combinará una instancia teórica y una salida de campo para aprender técnicas básicas de identificación, observación y registro de especies.

El encuentro comenzará el viernes 13 de marzo, con una charla introductoria que se realizará de 18 a 20 horas en Casa Finzi. Allí se brindarán conceptos iniciales para reconocer distintas especies y comprender sus hábitos.

La segunda parte será el sábado 14 de marzo, entre 8 y 11 horas, con una salida práctica en el Complejo Vaquerías, donde los participantes podrán aplicar lo aprendido directamente en el entorno natural.

Desde la organización recomendaron asistir con binoculares, guías de identificación, cámaras fotográficas y libretas de campo para tomar notas durante la actividad.

El taller tendrá un costo de 7.000 pesos y cupos limitados. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse comunicándose al 3516974614.