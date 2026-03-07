La Legislatura fue sede de una jornada de memoria histórica

La Legislatura de Córdoba fue escenario de un encuentro denominado “Mujeres que Construyen Memoria: a 50 años del golpe cívico-militar”, una jornada dedicada a la reflexión y al recuerdo del golpe de Estado de 1976.

Durante la actividad se proyectó el documental “Antes del fin”, con la presencia de su realizadora, Soledad García Quiroga, quien además recibió un reconocimiento por su compromiso con la construcción colectiva de la memoria y la promoción de los valores democráticos.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, la Secretaría General de Salud y Desarrollo y el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.

El encuentro se enmarca dentro de una serie de actividades impulsadas en la provincia para reflexionar sobre las consecuencias del golpe de Estado ocurrido hace cinco décadas y promover espacios de memoria en torno a ese período de la historia argentina.