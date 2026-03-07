Llaryora pagará un bono de ayuda escolar a empleados públicos

Córdoba. En medio de la tensa negociación paritaria con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gobernador Martín Llaryora dispuso el pago de un bono de ayuda escolar de $125.000 por cada hijo en edad escolar para los empleados públicos provinciales.

El bono será depositado este sábado 7 de marzo en las cuentas de los trabajadores estatales que tengan hijos cursando nivel primario o secundario. Según datos oficiales, la ayuda alcanzará a unos 32 mil estudiantes vinculados a familias de empleados públicos provinciales.

Además, el monto no podrá ser debitado por deudas con Bancor, incluso en el caso de que los beneficiarios tengan compromisos financieros con la entidad bancaria.

De acuerdo con lo publicado por La Voz, referentes de distintos gremios estatales señalaron que no habían sido informados previamente sobre la decisión del Ejecutivo provincial. La asistencia fue comunicada a los trabajadores a través de un breve correo electrónico enviado a los agentes estatales.

El anuncio se produce mientras continúa la negociación salarial con la UEPC, que rechazó la primera propuesta paritaria presentada por el Gobierno.

En ese contexto, el gremio docente ya confirmó dos paros de 24 horas para la próxima semana: el lunes 9 en adhesión a las actividades por el Día Internacional de la Mujer y el miércoles 11 como parte del reclamo salarial en el marco de la paritaria.

La decisión del Gobierno provincial aparece así como un gesto hacia los trabajadores estatales en medio de un escenario de fuerte tensión sindical.