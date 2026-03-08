Acreditan $35.000 de la Tarjeta Social en Córdoba

Asistencia alimentaria provincial
Acreditan $35.000 de la Tarjeta Social en CórdobaEl beneficio alcanza a familias de Capital, interior y personas mayores. El saldo podrá utilizarse durante todo marzo para comprar alimentos.
El Gobierno de Córdoba informó que este sábado 7 de marzo se acreditará el monto correspondiente al mes en curso para los beneficiarios de la Tarjeta Social.
El pago alcanzará a todos los titulares del programa, tanto de la ciudad de Córdoba como del interior provincial, además de personas mayores que reciben este beneficio.
La Tarjeta Social es un programa provincial destinado a familias que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y busca garantizar el acceso a alimentos para cubrir necesidades básicas.
Durante marzo, cada beneficiario recibirá un monto de $35.000, que podrá utilizar para comprar alimentos en comercios adheridos que cuenten con sistema de pago electrónico o posnet vinculado a Bancor.
El saldo disponible podrá utilizarse hasta el 31 de marzo.