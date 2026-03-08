Avanza la implementación de la nueva ley provincial de museos

La Provincia de Córdoba avanzó en la implementación de la Ley Provincial de Museos N.º 11.065 con una mesa de trabajo que reunió a autoridades culturales y directores de museos de distintos puntos del territorio.

El encuentro se realizó en el Museo Evita–Palacio Ferreyra y fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a referentes del sector museológico provincial.

Durante la jornada se abordaron los principales ejes de la nueva normativa, además de coordinar futuras capacitaciones y avanzar en la conformación de una comisión de trabajo con representación federal, integrada por referentes de museos de diferentes localidades.

La ley establece un marco integral para la gestión, conservación, investigación, difusión y promoción del patrimonio natural, histórico y cultural, tanto material como inmaterial, que resguardan los museos cordobeses.

Entre sus disposiciones, la normativa crea además un Registro Provincial de Museos, en el que deberán inscribirse instituciones nacionales, provinciales, municipales, comunales, privadas y mixtas que funcionen dentro de Córdoba.

También contempla la formación de un Consejo Asesor de Museos, de carácter ad honorem, integrado por representantes del sector público, especialistas, universidades y actores vinculados al ámbito cultural.

Durante el encuentro, Rodio destacó el rol de estos espacios culturales en la vida de la provincia. “Los museos forman parte de la identidad cordobesa. La gente los vive, los visita y se los apropia. Estas salas no solo albergan muestras de arte, sino que también generan experiencias participativas que forman parte del ADN cultural de Córdoba”, expresó.

La Agencia Córdoba Cultura será la autoridad de aplicación de la ley, con la posibilidad de articular acciones con municipios, comunas y organizaciones vinculadas a la actividad museológica.