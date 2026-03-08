Continúan las inscripciones al Boleto Educativo Cordobés 2026

La Secretaría de Transporte de Córdoba informó que continúa el cronograma de inscripciones para acceder al Boleto Educativo Cordobés (BEC) correspondiente al ciclo lectivo 2026.

El trámite para estudiantes del nivel superior y universitario se habilita de manera escalonada según el calendario académico de cada institución.

Desde el 23 de febrero ya pueden gestionarlo alumnos de la Universidad Nacional de Villa María y de las facultades de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Posteriormente se habilitó la inscripción para el Instituto Universitario Aeronáutico, la Universidad Nacional de Río Cuarto y las facultades de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Económicas y FAMAF de la UNC.

El lunes 9 de marzo se abrirá la inscripción para estudiantes del nivel superior, las regionales Córdoba, San Francisco y Villa María de la UTN, y las facultades de Arquitectura, Artes, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Humanidades, además de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la UNC.

Luego, desde el 16 de marzo, podrán inscribirse estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología y las escuelas de Enfermería y Nutrición.

El 18 de marzo se habilitará el trámite para la Facultad de Lenguas, mientras que los estudiantes de Tecnología Médica y Ciencias Médicas podrán hacerlo desde el 23 de marzo, y los de Fonoaudiología a partir del 30 de marzo.

El proceso se realiza de forma digital a través de Ciudadano Digital (CiDi) y requiere contar con usuario nivel 2 y matrícula vigente en la institución correspondiente.

Con este programa, el Gobierno de Córdoba financia el 100% del costo del pasaje, garantizando el transporte gratuito para estudiantes de establecimientos públicos y privados de toda la provincia.