Emotivo homenaje por el Día Internacional de la Mujer en Cabalango

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comuna de Cabalango llevó adelante una jornada de reflexión, memoria y encuentro comunitario en la Plaza San Martín. La actividad comenzó con un sentido homenaje a las víctimas de femicidio, frente al banco rojo emplazado en la plaza con la leyenda: «En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas».

Este espacio simbólico convocó a las presentes a compartir un momento de reflexión y a reafirmar el compromiso colectivo de la sociedad en la lucha contra las violencias de género.

Durante el encuentro, la jefa comunal Carla Bruno brindó un mensaje de acompañamiento y cercanía, destacando la importancia de que las instituciones pertenecientes a la comuna y la Provincia de Córdoba estén disponibles «para escuchar y asistir a quienes atraviesan situaciones de violencia». En ese sentido, recordó que desde la comuna se articulan programas de protección y acompañamiento para mujeres y diversidades.

La actividad contó también con la participación de Edith Casas, trabajadora social de la comuna, quien viene impulsando espacios de escucha y acompañamiento, y de una representante del personal policial de la subcomisaría de Cabalango, que compartió un mensaje de compromiso institucional en la prevención de las violencias. En la misma línea, se expresó el personal femenino de la Guardia Local y Protección Civil.

Posteriormente, las participantes formaron parte de un «Circuito de Bienestar», una propuesta que combinó momentos de cuidado personal con instancias de reflexión sobre el significado de esta fecha.

La jornada incluyó servicios gratuitos de spa y masajes, brindados por masajistas egresadas de un curso de capacitación impulsado por la comuna con eje en turismo y bienestar, así como por emprendedoras locales del rubro de estética que viven y trabajan en Cabalango. Además, se desarrolló un espacio de lectura e intercambio de experiencias y sentires con perspectiva de género, promoviendo el diálogo y el fortalecimiento de redes entre mujeres.

La actividad se realizó en articulación con el Punto Mujer, desde donde se brindó información sobre los dispositivos de acompañamiento y las herramientas disponibles para prevenir y abordar las violencias de género.

Como cierre de la jornada, la Secretaría de Ambiente de la Comuna entregó plantines de plantas de huerta y ornamentales, acompañados de frases alusivas a la fecha, como un gesto simbólico que invita a seguir cultivando igualdad, respeto y comunidad.