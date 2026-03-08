La nueva sede de la Universidad Provincial ya tiene 83 % de avance

La construcción de la nueva sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en la ciudad de San Francisco ya alcanzó un 83 % de avance, según informó el Gobierno provincial.

El edificio se integra al Polo Educativo de la ciudad y permitirá ampliar la oferta académica con nuevas disciplinas científicas y tecnológicas orientadas al desarrollo productivo del este cordobés.

Durante una recorrida por la obra, el gobernador Martín Llaryora y el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, supervisaron los trabajos que comenzaron en abril de 2025.

La futura sede contará con 2.515 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas, dentro de un predio de 7.543 metros cuadrados. La inversión provincial destinada al proyecto supera los 6.173 millones de pesos.

En la planta baja funcionarán un salón de actos, aulas híbridas, cantina, sanitarios, sala de profesores, aulas taller, archivo y áreas administrativas.

En la planta alta se ubicarán el gabinete informático, biblioteca, sala de reuniones, aulas híbridas, aulas taller, sanitarios, un lactario y el centro de estudiantes.

La nueva sede forma parte del programa provincial de regionalización universitaria, que prevé la construcción de distintos espacios educativos en el interior de Córdoba, con unos 30.000 metros cuadrados de infraestructura universitaria y una inversión cercana a 69.000 millones de pesos.