Brochero vuelve a convocar multitudes en una semana de fe y peregrinaciones

Córdoba se prepara para vivir una de sus semanas más significativas de fe y tradición con las celebraciones en honor a José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Gaucho. A 186 años de su nacimiento, peregrinaciones, actos litúrgicos y actividades culturales volverán a reunir a miles de personas en distintos puntos de la provincia.

El calendario comenzará con La Brocheriana 2026, que se desarrollará del 11 al 15 de marzo. Se trata de la peregrinación que une Alta Gracia con Villa Cura Brochero y recrea los recorridos que el sacerdote realizaba a caballo en el siglo XIX para asistir a las comunidades del oeste cordobés.

Durante cinco días, fieles de distintos lugares caminarán o cabalgarán por caminos serranos y postas rurales en una experiencia que combina espiritualidad, naturaleza e identidad cultural. A este recorrido se suman agrupaciones gauchas y peregrinos independientes, generando un movimiento que también impacta en la hotelería, la gastronomía y los servicios de cada localidad del trayecto.

Desde el área de turismo provincial destacan que el Camino de Brochero se consolidó como uno de los principales productos de turismo religioso del país, permitiendo recorrer durante todo el año los sitios vinculados con la vida del santo cordobés.

El lunes 16 de marzo tendrá lugar el momento central en Villa Cura Brochero, donde se celebrarán las fiestas patronales en honor al santo. El acto principal está previsto a las 19 en Plaza Centenario, con una misa presidida por el obispo Ricardo Araya, seguida por la tradicional procesión por las calles del pueblo y espectáculos musicales.

Ese día el pueblo se transforma en punto de encuentro para miles de peregrinos y visitantes que llegan desde distintos puntos del país, reafirmando su papel como uno de los centros espirituales más importantes del oeste cordobés.

Las celebraciones también se vivirán en Villa Santa Rosa, tierra natal de Brochero. Allí las actividades incluirán peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y propuestas culturales. El 16 de marzo se realizará la peregrinación desde el Santuario Brocheriano hasta Carreta Quemada, la misa de peregrinos presidida por el cardenal Ángel Rossi y una celebración artística en Plaza San Martín.

En Córdoba capital, la conmemoración invitará a redescubrir la etapa formativa del santo. Ese mismo día a las 10 partirá desde la oficina de información turística un recorrido guiado que seguirá los pasos de Brochero como seminarista por lugares emblemáticos como la Universidad Nacional de Córdoba y la Manzana Jesuítica.

Las celebraciones por el natalicio del Cura Gaucho vuelven así a unir fe, historia y territorio en distintos puntos de la provincia, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más relevantes del turismo religioso en Argentina.