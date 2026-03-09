Capilla del Monte completó una obra pendiente en escuela secundaria

El intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, recorrió las instalaciones del IPEM 279 junto a la directora Liliana Kurtz para supervisar la finalización de una obra de infraestructura que permitirá mejorar las condiciones del edificio escolar.

Durante la visita, las autoridades constataron la culminación de los nuevos sanitarios del establecimiento, un proyecto que incorporó además un baño adaptado para personas con discapacidad, ampliando las condiciones de accesibilidad e higiene dentro de la institución.

Según se informó desde el municipio, la obra había quedado inconclusa debido a demoras administrativas registradas al inicio de la actual gestión. Durante el año pasado, con aportes del gobierno provincial, se logró retomar los trabajos y completar las tareas necesarias para poner en funcionamiento los nuevos baños.

El intendente Arenas destacó que la intervención beneficia directamente a los estudiantes y al personal docente que utilizan diariamente las instalaciones. Por su parte, la directora Liliana Kurtz valoró la importancia de contar con espacios adecuados que acompañen el desarrollo de las actividades escolares.