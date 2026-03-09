Córdoba debatirá sobre inteligencia artificial y democracia

El próximo miércoles 11 de marzo, a las 18:30, se llevará a cabo en la Legislatura Histórica de Córdoba la segunda sesión del Foro de la Cultura Democrática, un espacio que busca promover el diálogo y el intercambio de ideas como base para fortalecer la vida democrática.

En esta oportunidad, el eje del encuentro será “La inteligencia artificial y el futuro de la humanidad”. Los encargados de abrir el debate serán Gustavo Beliz, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y ex ministro del Interior de la Nación, y Francisco Tamarit, físico y ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes compartirán sus miradas sobre los desafíos que plantea el desarrollo de esta tecnología.

Durante la jornada, los parlamentarios invitados podrán dialogar con los expositores mediante preguntas, opiniones o experiencias vinculadas al estudio y las implicancias de la inteligencia artificial.

Entre los invitados a participar desde las bancas se encuentran Walter Abrigo, Daniel Barraco, Diego García Lamas, Laura Alonso Alemany, José Funes, Juan Chacón, Diego Ivanoff, el padre Javier Sotera, el rabino Marcelo Polakoff y Omar Abboud.

El Foro de la Cultura Democrática fue inaugurado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y la vicegobernadora Myrian Prunotto. La iniciativa contempla tres espacios de debate denominados Ágoras —de Cultura Política, Cultura Jurídica y Cultura Económica— donde se desarrollan seminarios, conferencias y encuentros de reflexión.

El espacio funciona bajo la dirección ad honorem del politólogo y periodista Claudio Fantini, tiene sede en el Cabildo Histórico y es una iniciativa co-gestionada por la Municipalidad de Córdoba y la Legislatura provincial.

La propuesta apunta a reconstruir la cultura del diálogo en el debate público, promoviendo la escucha respetuosa y evitando la confrontación personal o la descalificación entre los participantes.

La primera sesión del foro se realizó en noviembre de 2025 y estuvo dedicada al tema “La Justicia y el Estado de Derecho”. En ese encuentro se utilizó el método parlamentario para fomentar el intercambio de ideas entre especialistas y referentes de distintos ámbitos.

Al finalizar esta nueva sesión, la Legislatura distinguirá a los asistentes en reconocimiento a su aporte a la difusión del conocimiento y al fortalecimiento del debate democrático.