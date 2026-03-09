Huerta Grande: jubiladas tejedoras entregaron mantas a Acción Social

Huerta Grande. La pasada semana, funcionarios municipales de Huerta Grande recibieron al grupo de jubiladas tejedoras pertenecientes a AEFIP. Cada año, ellas se reúnen en la colonia que está enclavada en Huerta Grande y realizan una valiosa tarea solidaria: tejen mantas y distintos tipos de abrigos que luego son donados para ayudar a quienes más lo necesitan.

En esta oportunidad, las prendas fueron entregadas al Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Huerta Grande, desde donde serán distribuidas entre quiénes más lo necesiten.

“Desde el municipio agradecemos profundamente este gesto de solidaridad y compromiso, que refleja el espíritu de colaboración que caracteriza a nuestra comunidad”, señalaron desde el municipio.