La comuna de San Roque adquirió una nueva motoniveladora

San Roque. La comuna de San Roque informó a los vecinos que se realizó la compra de una motoniveladora 0 km, una maquinaria fundamental para mejorar el mantenimiento, arreglo y nivelado de las calles de esa localdiad. La misma llegará dentro de los próximos 60 días.

Esta adquisición representa una decisión de gestión pensada para brindar mejores servicios y más capacidad de trabajo para San Roque.

Cabe destacar que la financiación de esta maquinaria será abonada dentro de la actual gestión, garantizando una administración responsable y sin dejar deudas a futuro.