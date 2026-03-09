La Falda: abren los cursos 2026 de la Escuela de Oficios Digitales

La Falda. Desde el Centro de Innovación Tecnológica de La Falda se continúan impulsando espacios de formación en habilidades digitales para el trabajo, el emprendimiento y el desarrollo personal.

Este año se podrán capacitar en:

Diseño con Canva y herramientas creativas

Marketing Digital Inteligente

Inteligencia Artificial y Neuroeducación

Podcast y Oratoria

Robótica educativa

Estrategias de Mercado y Plataformas de Inversión

Diseño e Ilustración Digital

La semana que viene se abrirán las inscripciones.

"Durante estos días vamos a estar compartiendo toda la información de cada curso: duración, modalidad y cómo inscribirse. Vení a capacitarte con nosotros y sumá herramientas digitales que hoy se usan para trabajar, emprender y desarrollar nuevos proyectos", destacaron desde el municipio.