Llaryora viajó a Estados Unidos para buscar inversiones y financiamiento

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inició una agenda de trabajo en Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con inversores, entidades financieras y referentes del ámbito académico con el objetivo de promover inversiones y gestionar financiamiento para obras estratégicas en la provincia.

La gira incluye actividades en Nueva York y Washington y se desarrolla en el marco del programa “State to State”, organizado por AmCham Argentina, que promueve el intercambio institucional y económico entre provincias argentinas y actores del sector público y privado estadounidense.

La delegación cordobesa está integrada por empresarios, intendentes y funcionarios provinciales, quienes participarán de encuentros destinados a presentar el potencial productivo, industrial y tecnológico de Córdoba ante inversores internacionales.

Entre las actividades previstas se encuentra la participación del mandatario en Argentina Week, un encuentro que reúne en Nueva York a autoridades, empresarios e inversores para analizar oportunidades de desarrollo económico e inversión en el país.

Durante la agenda también se realizarán reuniones con universidades, empresas tecnológicas y organismos vinculados al desarrollo económico, además de encuentros con equipos de análisis económico y mercados de capitales de entidades financieras globales.

Uno de los ejes de la gira será gestionar financiamiento para obras de infraestructura en Córdoba, especialmente proyectos viales previstos para el sur provincial que buscan mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo productivo.