Llega a La Cumbre el Servicio Móvil de Rentas y Catastro de la Provincia

La Cumbre. El próximo viernes 20 de marzo el Servicio Móvil de Rentas y Catastro de la provincia de Córdoba regresará a La Cumbre

“¿Tenes un trámite de Rentas Córdoba o Catastro que resolver? Acercate a partir de las 9 y hasta las 13.30hs a la oficina Municipal ubicada en José Manuel De la Sota 40, y resuelve tus gestiones de forma rápida. La atención es por orden de llegada y sin necesidad de turno previo”, señalaron desde el municipio.