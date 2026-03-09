Salsipuedes proyecta ampliar el cuartel de Bomberos Voluntarios

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó en Salsipuedes de la presentación del proyecto de ampliación del cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura y fortalecer la capacidad operativa del cuerpo.

La actividad se realizó en el cuartel local y reunió a autoridades municipales, representantes institucionales y miembros del cuerpo activo y de la comisión directiva de la institución.

Durante el encuentro se expusieron los detalles del proyecto edilicio, que contempla nuevos espacios y mejoras en las instalaciones para optimizar las condiciones de trabajo de los bomberos que prestan servicio en Salsipuedes y en zonas cercanas.

En ese marco, Prunotto destacó la importancia del trabajo que realizan los bomberos voluntarios y remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento de estas instituciones en toda la provincia.

“Los bomberos voluntarios representan un ejemplo de solidaridad y vocación de servicio para toda la comunidad”, expresó la vicegobernadora durante la presentación.

Por su parte, el presidente del cuartel, Gustavo Calles, señaló que la ampliación permitirá fortalecer el funcionamiento de la institución y mejorar la respuesta ante emergencias en la región.

El intendente de Salsipuedes, Mario Strasorier, también destacó el proyecto y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios para impulsar obras que acompañen el crecimiento de la ciudad.