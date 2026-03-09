Salsipuedes tendrá una nueva escuela primaria con inversión millonaria

El Gobierno de Córdoba licitó la construcción de una nueva escuela primaria en la ciudad de Salsipuedes, en el departamento Colón, que se sumará a la oferta educativa de las Sierras Chicas.

El establecimiento se levantará en la esquina de Leopoldo Lugones y Juana de Ibarbourou, en barrio Cerro del Sol, y forma parte del programa provincial que prevé la construcción de 16 escuelas nuevas durante este año.

La obra se desarrollará sobre un terreno de 10.061 metros cuadrados y contará con seis aulas, laboratorio, salón de usos múltiples (SUM), cocina, depósito, áreas administrativas y sector docente. El acceso al edificio estará previsto mediante escalera y rampa.

El presupuesto oficial destinado para la construcción es de 2.454.725.497,30 pesos.

Durante el acto de apertura de sobres se presentaron propuestas de Astori Construcciones S.A., Construingeniería S.R.L., G.R.I.F. S.A., Martínazzo Juan Pablo, Obras e Ingeniería S.A., Orange Obras Civiles – CEDE – Adecon – Consorcio de Cooperación, S.A.P.Y.C. S.R.L. y Scala Empresa Constructora S.R.L.

En el acto licitatorio participó el intendente de Salsipuedes, David Strasorier, quien destacó la importancia de la obra para la localidad y señaló que permitirá completar el polo educativo de barrio Cerro Azul.