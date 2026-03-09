Valle Hermoso: inscriben para un "Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA)"

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
lunes, 9 de marzo de 2026 · 00:19

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso informó que se abrieron las inscripciones para un nuevo  "Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA)" que comenzará el  20 de marzo.

Niveles y horarios

Nivel inicial: 18:00 hs

Nivel intermedio: 19:30 hs

Para inscripciones se deberá comunicar al 3548 574971 o 351 3371778 (Solo mensajes, no llamadas). Organiza: Comunidad Sorda de Punilla.

"Aprender LSA no es solo sumar una habilidad… es abrir una puerta a la inclusión", destacaron.

Más de
lengua de señas Valle Hermoso

Comentarios