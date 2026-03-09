Valle Hermoso: inscriben para un "Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA)"
Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso informó que se abrieron las inscripciones para un nuevo "Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA)" que comenzará el 20 de marzo.
Niveles y horarios
Nivel inicial: 18:00 hs
Nivel intermedio: 19:30 hs
Para inscripciones se deberá comunicar al 3548 574971 o 351 3371778 (Solo mensajes, no llamadas). Organiza: Comunidad Sorda de Punilla.
"Aprender LSA no es solo sumar una habilidad… es abrir una puerta a la inclusión", destacaron.