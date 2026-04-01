Bialet Massé: comienza el Taller Municipal de Escritura Creativa

Bialet Massé . La Dirección de Cultura del municipio de Bialet Masé invitó a un Taller Municipal de Escritura Creativa: "Si te gusta escribir o querés empezar, este taller es para vos", destaca la invitación.

“En envase chico”, un espacio para jugar con las palabras y animarte a crear microrrelatos, sin importar tu experiencia previa.

La actividad comenzará el 13 de abril y se dictará los días lunes desde las 17.30 hs en el CIPAM.

Podés inscribirte por WhatsApp al 3541748624 o acercarte a la Dirección de Turismo, Deporte y Cultura.

