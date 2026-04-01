Capilla del Monte: se vivió el primer encuentro de Tejiendo con Amor

Capilla del Monte. Una tarde llena de compromiso, comunidad y manos solidarias que se juntaron para abrigar a quienes más lo necesitan se vivió en Capilla del Monte, con el primer encuentro de Tejiendo con Amor.

"Esto recién empieza. Te invitamos a sumarte todos los sábados y ser parte de esta hermosa iniciativa", destacaron desde la organización.

Las juntadas se realizan en el Centro de Día Juan D. Perón – Balneario Municipal, los días sábados desde las 15 hs.