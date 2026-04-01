Carlos Lezcano juró como fiscal General de la Provincia

Carlos Lezcano juró este miércoles como fiscal General de la Provincia de Córdoba, en un acto oficial que marcó el inicio de su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de autoridades provinciales y del ámbito judicial, donde el nuevo funcionario prestó juramento y quedó formalmente a cargo del organismo.

Lezcano asumirá la conducción del Ministerio Público Fiscal, con responsabilidades en la política criminal, la dirección de las investigaciones y la coordinación del trabajo de fiscales en toda la provincia.

Su designación se da en un contexto de renovación institucional dentro del sistema judicial cordobés.