Córdoba impulsa viviendas con apoyo para personas con discapacidad

El Gobierno de Córdoba anunció la puesta en marcha de un programa de viviendas con apoyo destinado a personas con discapacidad, con el objetivo de favorecer su autonomía y plena inclusión en la comunidad.

La iniciativa fue presentada esta mañana y se implementará junto a seis instituciones que trabajan en el área, con financiamiento del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año cuenta con un presupuesto de 4.500 millones de pesos.

Según se informó, el modelo propone viviendas compartidas con apoyos personalizados, que pueden incluir acompañamiento en la vida cotidiana, manejo del dinero, organización del hogar y toma de decisiones, entre otros aspectos.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, explicó que el proyecto busca facilitar una transición progresiva hacia entornos más autónomos, dejando atrás la dependencia exclusiva de familias o instituciones.

El programa se enmarca en políticas públicas orientadas a garantizar derechos y promover la inclusión real de las personas con discapacidad, en línea con experiencias internacionales y con el respaldo de organizaciones especializadas.

En esta primera etapa participarán instituciones de distintas localidades de la provincia, en lo que será una experiencia piloto para avanzar en este tipo de dispositivos habitacionales.