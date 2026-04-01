Huerta Grande: dictan un nuevo curso de Mosaiquismo Nivel 2

Huerta Grande. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de mosaiquismo, destinado a personas mayores de 60 años, donde podrán aprender, crear y disfrutar del arte en un espacio de encuentro y expresión.

La propuesta se llevará a cabo los días viernes de 09:00 a 11:00 hs en el Centro de la Diversidad Cultural, a cargo de la profesora Carolina Murua. La actividad es gratuita y dará inicio el 17 de abril.

Para más información e inscripciones, comunicarse al 3548 561 539.