La Falda se prepara para la Feria de Arte en Semana Santa

La Falda. La ciudad de La Falda será escenario de una nueva propuesta cultural durante Semana Santa: una Feria de Arte que reunirá artistas, experiencias performáticas y una subasta en un mismo espacio, con entrada libre y gratuita.

El evento se desarrollará el sábado 4 de abril, de 13 a 20 horas, en la Brújula Invisible Galería, ubicada en Bolívar 850. La iniciativa busca acercar el arte contemporáneo al público en un formato accesible y dinámico, combinando exposición, feria y actividades en vivo.

La jornada comenzará con una feria de artistas que permitirá recorrer distintas producciones y dialogar con sus creadores. Además, se realizará el cierre de la exhibición “Materia Insistente”, con obras de A. Theiler, D. Fanego, V. Burgos y F. Kehm, marcando el final de una muestra que ha convocado a la escena artística local.

Uno de los momentos destacados será a las 15 horas, con una propuesta de experimentación poético-sonora a cargo de John Bell, Ana Rosberg y Carlos A. Vera. Esta actividad apunta a explorar la relación entre palabra, sonido y performance, ofreciendo una experiencia sensorial poco habitual.

Más tarde, a las 17 horas, tendrá lugar una subasta silenciosa, una modalidad que invita al público a participar de manera activa en la adquisición de obras, promoviendo el vínculo directo entre artistas y espectadores.

Con entrada libre y gratuita, la Feria de Arte de Semana Santa se presenta como una oportunidad para disfrutar de la producción artística regional en un entorno cercano y participativo, consolidando a La Falda como un punto de referencia cultural en las sierras de Córdoba.

