La Misa Criolla llega a La Cumbre

La Cumbre. Esta Semana Santa, La Cumbre invita a vivir una experiencia única donde la espiritualidad se expresa a través del arte, la música y la danza.

De la mano del Estudio Integral – Elenco Arte en Danza, el jueves 2 de abril se presentará la Misa Criolla, una propuesta escénica que atraviesa el dolor y la esperanza, dando vida a uno de los relatos más universales de la historia espiritual.

Un encuentro profundo, sensible y conmovedor para compartir en comunidad.

El espectáculo gratuito, se llevará a cabo en Av. Caraffa 300 (frente a la Dirección de Turismo) desde las 20 horas.

"Viví Semana Santa en La Cumbre desde el arte y la emoción", dijeron desde el área de Turismo.

