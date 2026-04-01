Liberaron más de 60 animales silvestres en La Para

Más de 60 animales silvestres fueron liberados en las últimas horas en el balneario Bahía de Ansenuza, en la localidad de La Para, luego de haber sido rescatados en distintos procedimientos de control.

La actividad fue llevada adelante por la Policía Ambiental de Córdoba y contó con la participación de autoridades locales y alumnos de la escuela rural “24 de Setiembre”, quienes acompañaron la jornada.

Antes de ser devueltos a su hábitat, los ejemplares —tres mamíferos y 62 aves— atravesaron un período de cuarentena sanitaria y rehabilitación en la reserva Tatú Carreta, tras haber sido rescatados del cautiverio.

Durante la jornada, primero se liberaron aves paseriformes como cabecita negra, jilguero, reinamora y zorzal, y luego ejemplares de mayor porte como lechuzas y chimangos. También fueron reinsertados mamíferos como zorros, gatos monteses y comadrejas.

Además de la suelta, se realizaron charlas educativas sobre la problemática del cautiverio ilegal y la importancia de preservar los entornos naturales, en una actividad que buscó reforzar la conciencia ambiental en la comunidad.

El operativo se desarrolló en un entorno natural cercano a la laguna Mar Chiquita, dentro de un área protegida que reúne condiciones propicias para la reinserción de fauna silvestre.