Así están los diques en Córdoba: subas y fuertes bajas

Nivel de diques en Córdoba
Así están los diques en Córdoba: subas y fuertes bajasVarios embalses están por encima de su cota, aunque otros siguen con niveles bajos en la provincia
Los principales diques de Córdoba presentan un escenario dispar, con algunos embalses por encima de su nivel de vertedero y otros aún por debajo de sus cotas óptimas.
Entre los que superan el nivel se destacan el dique San Roque, con +0,39 metros, y Los Molinos, con +0,61 metros, siendo este último uno de los que registra mayor diferencia positiva. También se ubican por encima el Embalse Río Tercero (+0,29), Cruz del Eje (+0,03) y La Quebrada (+0,05).
En contrapartida, otros diques continúan por debajo de su nivel ideal. El caso más marcado es el dique El Cajón, con -4,22 metros, seguido por Pichanas (-3,04) y La Viña (-0,43).
Los datos reflejan una situación heterogénea en la provincia, donde las recientes lluvias impactaron de manera desigual según cada cuenca.