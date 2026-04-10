Así están los diques en Córdoba: subas y fuertes bajas

Los principales diques de Córdoba presentan un escenario dispar, con algunos embalses por encima de su nivel de vertedero y otros aún por debajo de sus cotas óptimas.

Entre los que superan el nivel se destacan el dique San Roque, con +0,39 metros, y Los Molinos, con +0,61 metros, siendo este último uno de los que registra mayor diferencia positiva. También se ubican por encima el Embalse Río Tercero (+0,29), Cruz del Eje (+0,03) y La Quebrada (+0,05).

En contrapartida, otros diques continúan por debajo de su nivel ideal. El caso más marcado es el dique El Cajón, con -4,22 metros, seguido por Pichanas (-3,04) y La Viña (-0,43).

Los datos reflejan una situación heterogénea en la provincia, donde las recientes lluvias impactaron de manera desigual según cada cuenca.